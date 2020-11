Cava de’ Tirreni, 150 mila euro per la tassa sui rifiuti. I commercianti protestano: “Contributo beffa”

«Contributo beffa – i titolari dei locali cavesi contestano lo sgravio disposto dal Comune in materia di tassa sui rifiuti – . Troppi vincoli per ricevere il sussidio che non arriverà prima del 2021». Ecco la protesta raccontata nell’articolo de La Città di Salerno.

È quanto contestano i proprietari di attività commerciali ed esercenti che saranno destinatari del programma di sostegno di circa 150 mila euro per il pagamento della Tari, allo studio dell’amministrazione comunale di Cava de’ Tirreni in questi giorni e annunciato in settimana dopo i solleciti che erano arrivati dai rappresentanti delle associazioni di categoria. «Non c’è un’esenzione per la Tari – ha ribadito l’assessore alle Attività produttive, Giovanni Del Vecchio – . Commercianti ed esercenti procederanno al regolare pagamento delle rate e poi riceveranno il rimborso. Abbiamo due rate in scadenza – 16 novembre (oggi per chi legge, ndr) e 16 dicembre – che vanno pagate. Come Amministrazione, poi, elargiremo un contributo che andrà a copertura parziale della Tari 2021». Insomma, alla scadenza della terza rata della tassa sui rifiuti (prevista per oggi), non sono state disposte esenzioni dal pagamento, così come per la prossima tranche (in calendario il prossimo 16 dicembre): il Comune ha pensato piuttosto di elargire un contributo a parziale copertura della tassa prevista per il 2021 e solo per quelle attività che, già in regola con i pagamenti tributari, potranno dimostrare di essere state effettivamente danneggiate dalle misure di contenimento anticovid.