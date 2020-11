CAVA DE’ TIRRENI, 11 NUOVI POSITIVI AL COVID-19, SONO QUASI 200 I POSITIVI

Cava de’ Tirreni ( Salerno ) . Numeri impressionanti nel centro per la Campania . Incremento di nuovi casi a Cava de’ Tirreni: ben 11 nuovi positivi per un totale di 195 attualmente positivi. Il punto del Sindaco Vincenzo Servalli

Altri 11 nuovi casi positivi a Cava de’ Tirreni. Lo annuncia il Sindaco Vincenzo Servalli nel consueto aggiornamento quotidiano. Dei nuovi casi positivi, alcuni hanno richiesto ricovero ospedaliero, come evidenziato dal Primo Cittadino. Queste le sue dichiarazioni: “Tre nostri concittadini sono nelle varie strutture Covid. In totale sono 5 al Da Procida di Salerno, uno a Scafati ed un altro ad Agropoli, quest’ultimo da poco convertito in polo Covid e che si sta riempiendo col passare dei giorni”. Sale così a 195 il numero delle persone attualmente positive a Cava de’ Tirreni (7 di questi sono ricoverati), a cui si aggiungono 10 guariti e 4 deceduti per un totale di 209 casi totali.

Però Servalli ha tenuto a fare delle precisazioni sui positivi in città: “Questo dato – significativo per il nostro territorio – potrebbe essere alleggerito notevolmente nei prossimi giorni. Stando alla circolare del Ministero della Salute, gli asintomatici che sono da 21 giorni in isolamento e non hanno potuto ricevere – per questioni organizzative – il tampone definitivo, possono dichiararsi ‘guariti’ previa attestazione dell’Asl di competenza e del Dipartimento di Prevenzione”.

“Da domani” – continua Servalli – “Inizieranno a partire queste attestazioni, così da ‘liberare’ i cittadini che sono ormai da 21 giorni in isolamento domiciliare. Mi auguro che possa ridurre il numero di positivi in maniera importante nel nostro territorio”.