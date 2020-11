Cav. N. H. Attilio De Lisa Presidente Associazione Nazionale Combattenti e Reduci Comune di Sanza: Preghiera dei Combattenti e Reduci

Per la prima volta letta dal Sottoscritto a Sanza in data 4 novembre 2020 onorando sia il 102° Anniversario della Vittoria che i suoi Eroi e la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate davanti al Monumento dei Caduti in Guerra in Piazza XXIV maggio .

Un caloroso saluto al Presidente Provinciale Prof. Antonio Landi, ai Presidenti Sezionali Federazione di Salerno e ai Soci tesserati.