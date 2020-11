Castellammare di Stabia ( Napoli ) “Mio suocero è morto aspettando chi potesse salvargli la vita. Quattro ore di agonia aspettando un medico”. Un uomo si sente male, i dolori sono forti. I familiari chiamano un’ambulanza ieri mattina. Il telefono squilla, il 118 non risponde. I parenti capiscono che la situazione è grave. Non si può aspettare che qualcuno raccolga la chiamata. Passano due lunghissime ore. Il genero scende in strada. Una corsa per arrivare in ospedale. Dinanzi agli occhi al San Leonardo si presenta un campo da guerra. Nelle ambulanze ci sono i pazienti con il Covid, in attesa di entrare in pronto soccorso a Castellammare. Il racconto choc del titolare di una pizzeria di Castellammare, oggi chiusa per lutto. “Mio suocero è stato colpito da ischemia. Abbiamo chiamato più volte il 118 non abbiamo avuto nessuna risposta. Dopo quasi due ore ci siamo dovuti recare di persona al 118. Non ti dico lo strazio vedere tante ambulanze in fila” racconta l’imprenditore stabiese. Intanto la situazione del suocero, a casa in attesa, diventa sempre più grave. A quattro ore di distanza dalla prima richiesta di aiuto, riesce a partire l’ambulanza. “Dopo tanta insistenza, ma solo dopo altre due ore siamo riusciti a far partire un’ambulanza, ma senza medico. Alla fine i due poveri cristi, perché alla fine non possiamo incolpare loro, sono arrivati sul posto non potendo fare altro”. Era troppo rischioso trasportare un paziente in codice rosso senza medico e attrezzature. Ma il tempo per l’uomo colpito da ictus era scaduto. Niente è stato possibile fare per la vittima di un sistema in ginocchio, travolto dall’onda d’urto dell’epidemia. “Hanno dovuto aspettare un’altra ambulanza specializzata, ma purtroppo quando è arrivata, anche se si sono adoperati in maniera molto professionale, non hanno potuto fare altro che diagnosticare il decesso”. E ora c’è spazio tra i familiari solo per dolore e rabbia: “De Luca si dovrebbe vergognare. Ci racconta solo menzogne. Adesso faremo i funerali, poi decideremo come fare andare avanti la nostra denuncia”.