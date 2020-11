Castellammare di Stabia, una coppia di anziani contagiati dal Covid. Muoiono a distanza di cinque giorni l’uno dall’altra

Castellammare di Stabia. Una notizia triste quella che arriva dalla città delle acque, dove una coppia di anziani stabiesi è deceduta a distanza di pochi giorni l’uno dall’altra. Come riporta “Il Corrierino” è stato l’uomo il primo a lasciare questa vita e, dopo soli cinque giorni, anche la donna è deceduta.

La coppia da tempo viveva a Pimonte, in una casa di riposo dove si era diffuso il contagio da Coronavirus. Pochi giorni fa l’uomo, di 92 anni, era stato trasportato al Pronto Soccorso dell’ospedale stabiese “San Leonardo” dove purtroppo decedeva. Nella serata di ieri, a distanza di cinque giorni dalla morte del marito, anche la moglie è stata condotta nello stesso Pronto Soccorso in condizioni gravi e posta su una barella nel corridoio non essendoci più posti letto libero nel reparto oramai interamente dedicato ai pazienti Covid. Per lei purtroppo non c’è stato nulla da fare ed è deceduta nella notte.