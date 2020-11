Castellammare di Stabia, stop al rito di “Fratiell e Surell” ed alla festa dei Falò per l’Immacolata

Castellammare di Stabia. Il sindaco Gaetano Cimmino, con un post sulla sua pagina Facebook, rende noto: “Oggi presso il commissariato di polizia ho partecipato ad una riunione tecnica con le forze dell’ordine per discutere in merito alle tradizionali iniziative dell’Immacolata. In base alle disposizioni nazionali vigenti, è chiaro che non sarà possibile lo svolgimento dei tradizionali rituali di Fratiell e Surell e della festa dei falò in villa comunale, dal momento che sono vietati gli assembramenti ed è necessario continuare a rispettare il distanziamento sociale.

Avremmo voluto tutti festeggiare anche quest’anno la ricorrenza più sentita da tutti noi stabiesi, una tradizione che si tramanda di generazione in generazione. Stiamo valutando soluzioni alternative per onorare la tradizione anche quest’anno. E sono certo che l’anno prossimo riusciremo ad organizzare una festa all’altezza dell’importanza di questa ricorrenza e che torneremo ad abbracciarci tutti insieme in villa comunale, per lasciarci alle spalle questo periodo così impegnativo per tutta la città”.