Castellammare di Stabia. In occasione del 4 Novembre il sindaco Cimmino ringrazia i militari che assicurano la salvaguardia del Paese

Castellammare di Stabia. Il sindaco Gaetano Cimmino, con un post pubblicato sulla sua pagina Facebook, esprime la propria gratitudine a tutti i militari in occasione del 4 novembre: “In occasione della Giornata delle Forze Armate e dell’Unità Nazionale, il mio pensiero va ai nostri militari che assicurano la salvaguardia del nostro Paese. Le Forze Armate sono una risorsa fondamentale per la sicurezza e la difesa dei nostri territori. E il loro contributo si rivela essenziale anche e soprattutto in questa fase storica di emergenza sanitaria mondiale, grazie al senso della Giustizia e dello Stato che li pone in prima linea, con coraggio e dedizione, in questa battaglia che ci vede tutti coinvolti. A tutti loro rivolgo oggi la mia più profonda gratitudine per l’impegno con cui si prodigano ogni giorno instancabilmente per la tutela della sicurezza e della salute di tutti i cittadini”.