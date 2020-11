Castellammare di Stabia. Il sindaco Gaetano Cimmino interviene con una diretta sulla sua pagina Facebook per fare chiarezza sul bando relativo alle luminarie natalizie: “Voglio fare chiarezza sulle polemiche che in queste ore sono state contate per l’avvio del bando per l’installazione delle luminarie natalizie. Se avessimo atteso ancora non avremmo avuto la possibilità di rimediare a dicembre correndo di fatto il rischio di avere una città al buio durante le festività natalizie anche nel caso in cui i contagi dovessero diminuire. Sia chiaro però che prima della pubblicazione del bando avevo già dato mandato al Dirigente di inserire una clausola per la revoca dell’aggiudicazione nel caso in cui la situazione epidemiologica dovesse essere ancora preoccupante ed allarmante come oggi. Voglio inoltre tranquillizzare le centinaia di famiglie che vivono in condizioni di difficoltà in questo momento impegnativo. Abbiamo previsto per loro buoni spesa in accordo con le Unità Pastorali cittadine. Parroci ancora una volta in prima linea e megafoni di questa emergenza sanitaria. Abbiamo avviato il carrello solidale, il farmaco sospeso ed il centralino sociale per dare un supporto psicologico, legale, informazioni e chiarimenti sulle misure messe in campo per le famiglie. E ci saranno agevolazioni sui tributi locali anche per tutti coloro i quali hanno un’attività commerciale. Le famiglie più fragili saranno aiutate ma è giusto che i bambini sognino un Natale all’altezza dei loro desideri. Nessuno sarà lasciato solo e le luci di questo Natale saranno luci di speranza per dire ai nostri figli che il domani sarà migliore”.