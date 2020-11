Castellammare di Stabia. Il sindaco Gaetano Cimmino, con un post sulla sua pagina Facebook, comunica: “Emergenza coronavirus: aiuti economici alle famiglie in difficoltà; chiusura della villa comunale; sospensione di mercati e distributori self-service; ulteriore aumento dei controlli anti-Covid; vertice con la Regione tra dieci giorni. Facciamo chiarezza. È doveroso, per il rispetto di tutta la mia cittadinanza, intervenire in questo momento. Un momento in cui la curva dei contagi ha raggiunto livelli inimmaginabili, l’ospedale San Leonardo è al collasso ed in cui i commercianti sono in crisi e temono chiusure, rimasti inascoltati fino a questo momento dal Governo nazionale.

Il lockdown o la zona rossa non sono provvedimenti che può prendere un sindaco, ma sono specifica competenza della Regione e del Governo. Ho deciso oggi di emanare ordinanza per chiudere la villa comunale e sospendere mercati rionali e negozi di distribuzione self service, al fine di limitare l’incremento dei contagi. Qualora neanche queste misure dovessero bastare, fra 10 giorni mi troverò costretto a chiedere misure più drastiche alla Regione, compreso il lockdown, per evitare di affrontare le festività natalizie in piena emergenza e infliggere il colpo di grazia a tante categorie di lavoratori già in ginocchio dopo la prima ondata della pandemia.

Abbiamo anche predisposto misure a sostegno delle persone in difficoltà a causa del Covid: buoni spesa con fondi comunali per centinaia di famiglie disagiate, individuate dalle 4 unità pastorali della città, carrello solidale, farmaco sospeso e il centralino sociale, che sarà attivo da lunedì. L’attenzione sarà rivolta non solo alle famiglie, ma anche alle attività commerciali, per le quali saranno previste ulteriori agevolazioni sui tributi comunali. La tutela della salute dei cittadini oggi è la mia priorità. E le scelte coraggiose oggi fanno la differenza per salvare la città da una crisi sanitaria e socio-economica senza precedenti”.