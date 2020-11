Castellammare di Stabia, il consiglio comunale approva contributi diretti a persone in condizioni di disagio

Castellammare di Stabia. Il sindaco Gaetano Cimmino, con un post sulla sua pagina Facebook, comunica: “Abbiamo approvato oggi in consiglio comunale il regolamento di compartecipazione dell’Ambito N27 e il regolamento per l’erogazione di contributi diretti alle persone in condizioni di disagio. Due provvedimenti di vitale importanza, ancor più in una fase storica in cui la pandemia ha causato una crisi socio-economica senza precedenti, mettendo in ginocchio intere famiglie. Ringrazio i consiglieri comunali per la prova di maturità mostrata, ancora una volta, per dare supporto e sostegno concreto ai cittadini stabiesi.

Mediante l’approvazione del regolamento per l’erogazione dei contributi diretti, in particolare, sarà possibile accedere ad un contributo una tantum di 300 euro nel corso dell’anno in base a requisiti specifici (Isee, carico familiare, situazione sociale, malattie gravi acute o croniche), firmando poi un patto di corresponsabilità con l’ente nel quale sono definiti tempi, modi e strumenti per la realizzazione di un progetto individuale finalizzato al raggiungimento dell’autonomia personale o familiare”.