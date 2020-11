Castellammare di Stabia, giovedì 5 novembre nuova protesta dei commercianti con la manifestazione “Gli invisibili”

L’Ascom di Castellammare di Stabia, con un post sulla sua pagina Facebook, informa «gli associati, i commercianti e imprenditori cittadini, nonché la cittadinanza tutta che, in data 5/11 alle ore 18:30 in piazza Giovanni XXIII, si terrà una manifestazione che ha lo scopo di sollecitare il governo a prevedere ristori e sospensione dei tributi anche per le attività che pur non avendo subito limitazioni negli orari, stanno subendo una drastica riduzione delle entrate. Per tale motivo la manifestazione è stata intitolata “Gli invisibili”. Invitiamo tutti a partecipare».