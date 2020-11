Castellammare di Stabia, fermati nella notte sei persone con l’accusa di estorsione aggravata dal metodo mafioso

Castellammare di Stabia. I Carabinieri della locale Compagnai la scorsa notte hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di sei indagati, ritenuti gravemente indiziati del reato di estorsione aggravata dal metodo mafioso. L’ordinanza era stata emessa dal G.I.P. del Tribunale di Napoli su richiesta della locale Procura Distrettuale Antimafia. A riportare la notizia il sito “ViviCentro” che ha evidenziato come

le varie attività d’indagine siano state condotte dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Castellammare di Stabia e dirette dalla Procura Distrettuale Antimafia di Napoli. E le operazioni investigative hanno documentato una serie di estorsioni poste in essere dagli indagati i quali, attraverso un comportamento minaccioso, costringevano diversi commercianti ed imprenditori dell’area dei Monti Lattari ad acquistare dei gadget pubblicitari ad un prezzo di molto superiore al loro reale valore. Le vittime non rifiutavano gli acquisti poiché erano ben a conoscenza dello spessore criminale degli indagati e, quindi, non osavano rifiutarsi.

Al termine delle formalità di rito due indagati sono stati condotti presso la Casa Circondariale di Napoli Secondigliano, un altro presso quella di Melfi e gli altri tre sono stati sottoposti alla misura degli arresti domiciliari presso le proprie abitazioni.