Castellammare di Stabia, due consiglieri di maggioranza chiedono al sindaco di ridurre la spesa per le luci natalizie

Castellammare di Stabia. I due consiglieri di maggioranza Barbara Di Maio e Giulio Morlino hanno chiesto al sindaco Gaetano Cimmino di ridurre la spesa prevista per le luci di Natale pari a 150.000 euro e di destinare parte di quella cifra agli aiuti necessari in questo periodo di emergenza, come ad esempio un sostegno ai presidi sanitari locali per permettere l’acquisto di bombole di ossigeno e per provvedere a creare dei presidi di quartieri necessari per la lotta contro il Covid-19. La proposta dei consiglieri, come da loro precisato, non intende eliminare completamente le caratteristiche luci di Natale ma semplicemente far sì che vengano installate solo nei luoghi simbolo della città

Nell’appalto per la richiesta della cifra destinata alle luminarie natalizie – come riporta “Il Corrierino” – è comunque presente una la cosiddetta clausola Covid con la quale il comune si riserva la decisione di bloccare tutto nel caso in cui la situazione dei contagi in città non permetta nessuna iniziativa nel periodo natalizio Fermo restando, che la suddetta richiesta non vuole eliminare le illuminazioni ma solo ridurle alle strutture simbolo della città”.