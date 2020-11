“In questo momento – spiega l’assessore Diana Carosella – il IV Circolo a Castellammare è in reggenza, lo è da circa 7 anni, e si trova a via Annunziatella. Per il 2021 c’era il rischio che la Bonito-Cosenza, situata a via D’Annunzio, potesse trovarsi nella stessa situazione. La normativa prevede che la logica da seguire nel dare un assetto alla rete scolastica cittadina debba tener conto della territorialità.

Dopo aver aperto un tavolo di dibattito con i dirigenti scolastici coinvolti (il 21 e il 28 ottobre, oltre ad interlocuzioni singole), dopo aver altresì chiesto alle scuole di esprimersi per iscritto (cosa che hanno fatto), – prosegue l’assessore Carosella – si è deciso che una parte della proposta firmata da 6 degli 8 dirigenti coinvolti (Basilio Cecchi, Stabiae, Panzini, Di Capua, Denza, Wojtila) fosse la più corretta, in quanto preserva le due autonomie (della Bonito-Cosenza e del III Circolo) e rende alla collettività il servizio di territorialità che la normativa prevede.

Per quanto riguarda il IV Circolo, che come si è detto insiste sul quartiere dell’Annunziatella, l’operazione da fare se si vuole davvero seguire la logica dettata non dal singolo ma, ancora una volta, da una visione che tenga conto della fruibilità per le famiglie e della normativa, è tutt’altra, ed è intenzione di questa amministrazione far riguadagnare la titolarità ad una scuola che ha intessuto un forte legame di collaborazione con il quartiere tutto.