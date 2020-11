Castellammare di Stabia, Carrello Solidale e Farmaco Sospeso anche per gli amici a quattro zampe

Castellammare di Stabia. Il sindaco Gaetano Cimmino comunica che, grazie alle iniziative di Carrello Solidale e del Farmaco Sospeso, sarà possibile acquistare anche cibo e farmaci da destinare agli amici a quattro zampe che, in questo periodo così difficile, rischiano di non ricevere adeguato supporto. L’amministrazione stabiese si dimostra in questo modo sensibile alle difficoltà di chi possiede un animale domestico e, in questo periodo così complesso, non può garantirne il sostentamento quotidiano. Nessuno sarà lasciato solo.