Castellammare di Stabia, carenza di bombole di ossigeno. Il sindaco invita a restituire quelle vuote o inutilizzate

Castellammare di Stabia. Il sindaco Gaetano Cimmino, stante la carenza di bombole di ossigeno che risultano di vitale importanza per tantissime persone in questo momento di emergenza sanitaria, rivolge un appello ai suoi concittadini: “C’è una grande carenza di bombole di ossigeno. Senza bombole vuote, non è possibile ricaricarne di nuove e quindi distribuirle a chi ne ha bisogno. Rivolgo pertanto un appello a tutti i cittadini. Se avete in casa bombole di ossigeno vuote o inutilizzate, restituitele presto in farmacia. Ci sono persone che oggi hanno bisogno di ossigeno e che, senza il vostro aiuto, rischiano di rimanere sprovviste di bombole. Oggi più che mai è necessario ogni singolo atto di generosità. E restituire la bombola subito dopo l’utilizzo, può davvero salvare una vita”.