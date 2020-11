Castellammare di Stabia, arriva il centralino sociale per ogni chiarimento sul Covid-19, supporto psicologico ed assistenza legale

Castellammare di Stabia. Il sindaco Gaetano Cimmino, con un post pubblicato sulla sua pagina Facebook, comunica: “Supporto psicologico, sostegno educativo, assistenza legale, informazioni e chiarimenti di ogni tipo sull’emergenza coronavirus, sulle disposizioni anti-Covid comunali, regionali e nazionali e sulle iniziative messe in campo per le fasce deboli e per tutti i cittadini. Tutto questo sarà possibile attraverso il centralino sociale, che sarà attivo a partire da domani, lunedì 9 novembre, e a cui ognuno potrà rivolgersi per ricevere supporto e assistenza. Il centralino dei servizi sociali del Comune di Castellammare di Stabia sarà attivo dal lunedì al venerdì, tra le ore 8 e le ore 20, contattando il numero 08119034371”.