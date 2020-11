Castellammare di Stabia. Approvate le misure a sostegno delle famiglie in difficoltà a causa del Covid. Misure a sostegno delle famiglie in difficoltà a causa del Covid. La III commissione consiliare ha approvato oggi una serie di misure che saranno attivate e messe in campo per dare supporto e sostegno alle tante persone che oggi vivono in condizioni di disagio per la seconda ondata della pandemia che ha coinvolto l’intero territorio nazionale.

Si riparte con il carrello solidale e il farmaco sospeso, già attivati durante il primo lockdown, e poi sarà predisposto il centralino sociale, a cui ognuno potrà rivolgersi per ricevere sostegno psicologico ed educativo, assistenza legale, informazioni e chiarimenti sulle misure e le disposizioni adottate per l’emergenza in corso. Saranno anche distribuiti buoni spesa ad oltre 150 famiglie, individuate tramite le unità pastorali cittadine.