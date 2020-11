Castellammare di Stabia, ancora alto il numero dei nuovi casi: oggi sono 68, tutt’ora positivi 1263 cittadini

“La Regione Campania – ha continuato il primo cittadino – ci ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono 68 i cittadini di Castellammare di Stabia contagiati dal coronavirus (Covid-19). Tra di essi 16 persone presentano sintomi lievi della malattia, il resto è fortunatamente asintomatico.

Inoltre registriamo nuovamente la giovane età della maggior parte dei 68 nuovi contagiati. Tra i casi positivi ci sono stati segnalati tre bambini di 4, 6 e 8 anni e sette ragazzi tra i 10 e i 17 anni. Positivi anche due cittadini di 82 e 84 anni. A tutti loro va l’augurio di pronta guarigione: sono certo che presto usciranno da questa situazione.

In totale sono stati lavorati 352 tamponi, per cui resta molto alta la percentuale del rapporto con i nuovi positivi: siamo al 19,3%. Infine, il dato dei guariti: per 46 persone l’incubo del coronavirus è finito”.