Castellammare di Stabia, ambulanza ferma da 48 ore al San Leonardo con un positivo a bordo. Un volontario: “Situazione insopportabile”

Castellammare di Stabia. Il volontario Giuseppe De Simone, con un post sulla sua pagina Facebook, pone in luce una situazione tragica che si sta vivendo all’ospedale San Leonardo: “Oggi è la festa di San Giuseppe Moscati, Santo e medico, protettore della Misericordia di Agerola. La nostra ambulanza è da 48 ore in fila al San Leonardo di Castellammare di Stabia con ammalato di covid a bordo. L’ammalato e l’equipaggio si avviano a passare un’altra notte in attesa che si liberino 3 posti (è la terza della fila) per poter rientrare a fare 118 sul nostro territorio. Questa è la risposta organizzata dopo 10 mesi da quando è scoppiata la pandemia. È INSOPPORTABILE la situazione ed il silenzio che la copre”.