Castellammare di Stabia, altri 51 casi di Coronavirus e 27 guariti. Sale a 1.222 il numero dei positivi

Castellammare di Stabia. Il sindaco Gaetano Cimmino, con un post sulla sua pagina Facebook, comunica: “Stabile il numero dei nuovi positivi, ancora alto il numero dei guariti. E’ quanto emerge dai dati che ci sono pervenuti dall’Asl Na 3 Sud e dalla Regione Campania. In totale risultano purtroppo contagiati dal coronavirus (Covid-19) altri 51 cittadini di Castellammare di Stabia. Tra di essi si nota l’età avanzata di molti positivi. Solamente 10 persone, però, accusano sintomi del Covid ed in maniera lieve.

Nelle ultime 24 sono stati lavorati 263 tamponi, per cui è molto alta la percentuale di positivi rilevati rispetto ai tamponi: siamo al 19,3% circa. Ottime notizie, intanto, per i guariti. A sconfiggere il coronavirus sono stati in tutto 27 stabiesi, tra cui un 17enne, un 16enne, due 13enni, due ragazzi di 6 anni ed un bambino di un anno. Nuovi segnali di speranza. Forza, Castellammare”.