Castellammare di Stabia, altri 48 casi di Coronavirus. Sale a 968 il totale degli attualmente positivi

Castellammare di Stabia. Il sindaco Gaetano Cimmino, con un post sulla sua pagina Facebook, rende noto: “Asl Na 3 Sud e Regione Campania ci hanno comunicato poco fa che 48 nostri concittadini sono risultati positivi al coronavirus (Covid-19) nelle ultime 24 ore. Di questi ci sono 32 persone che al momento non hanno sintomi riconducibili alla malattia che sta spaventando il mondo. A tutti auguro di guarire al più presto così come i 28 stabiesi che oggi sono finalmente risultati negativi al virus dopo gli ultimi tamponi di controllo. Dati che da un lato potrebbero sembrare incoraggianti visti i numeri enormi dei giorni scorsi ma che non devono trarre in inganno. I tamponi lavorati nelle ultime ore sono stati “appena” 190. A tutto ciò si aggiunge quanto stiamo vivendo in città con il nostro ospedale di cui vi riferirò a breve”.