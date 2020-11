Castellammare di Stabia. Altri 40 cittadini positivi al Coronavirus, 14 i guariti: il totale sale a 830. A dare la notizia ai suoi concittadini è stato il sindaco Gaetano Cimmino, tramite un post pubblicato sulla pagina Facebook istituzionale della Città di Castellammare di Stabia: Ancora 40 cittadini contagiati da Covid-19 oggi a Castellammare di Stabia, mentre 14 cittadini sono ufficialmente guariti nella giornata odierna. Ancora numeri in crescita, in linea con quanto emerge anche dai bollettini diffusi dalla Regione Campania.

Sto per emanare un’ordinanza per adottare misure più restrittive riguardo alla fruizione di alcuni spazi nella mia città. In qualità di massima autorità sanitaria, è mio dovere mettere in campo tutto quanto è di mia competenza per la tutela della salute dei miei cittadini.

E continuo ad essere in contatto frequente con l’Asl e la Regione per coordinare tutte le attività da mettere in campo per la sicurezza della cittadinanza. Ora più che mai occorre la collaborazione di tutti per superare questa fase critica: rispettate le regole e indossate sempre la mascherina.