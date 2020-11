Castellammare di Stabia, all’ospedale “San Leonardo” pazienti in attesa per essere curati. Nell’arco di 24 ore si registrano 4 decessi

Castellammare di Stabia. La situazione nella città delle acque diventa sempre più complicata e tragica. Aumentano i contagi da Covid e l’ospedale “San Leonardo” è in affanno per le tante richieste di ricovero e le molte persone in attesa di poter essere visitati e curati. I pazienti più gravi attendono il loro turno nelle ambulanze che restano ferme all’esterno del nosocomio. A questo si aggiunge un dato che desta preoccupazione; nelle ultime 24 ore si sono registrati quattro decessi al pronto soccorso dell’ospedale cittadino. Dall’Asl Napoli 3 Sud fanno sapere che la situazione presente da giorni è molto difficile, con ammalati sistemati sulle sedie o sulle barelle perché mancano i posti letto.

Scene che sembrano tratte da film ed invece, purtroppo, sono la dura realtà e fanno riflettere sull’importanza della responsabilità di ognuno nel rispettare le norme anti-Covid in modo da cercare di alleggerire il lavoro di medici ed infermieri in attesa che la curva dei contagi possa scendere.