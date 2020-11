Castellammare di Stabia, all’ospedale “San Leonardo” mancano posti ed i pazienti Covid restano in ambulanza anche per ore

Castellammare di Stabia. Aumenta il numero dei positivi al Coronavirus e molti di essi necessitano di cure ospedaliere. Ma l’ospedale “San Leonardo” è in affanno per il gran numero di richieste e – come riporta “Il Corrierino” – le ambulanze si fermano all’interno del nosocomio, davanti all’ala Covid. Ed i pazienti restano in attesa all’interno dei mezzi di soccorso, a volte anche per diverse ore aspettando che si liberi un posto, anche in corridoio. Sarebbe completamente inutile cercare un letto in un altro ospedale vicino perché la stessa situazione si registra anche nei Covid Hospital di Bosco e Torre del Greco che, anzi, sono stati i primi a riempirsi.

Oltre ai pazienti in attesa nelle ambulanze ce ne sono altri che restano a casa perché il 118 non riesce materialmente a prestare assistenza a tutti. Alcuni sono anche in condizioni gravi ma non c’è scelta e dovranno curarsi a domicilio sperando che presto si liberi un posto in ospedale.