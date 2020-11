Castellammare di Stabia. 57 cittadini positivi e 9 guariti: il totale sale a 878. Riportiamo di seguito il posti pubblicato dal sindaco Gaetano Cimmino sulla pagina Facebook istituzionale della Città di Castellammare di Stabia: In attesa dell’entrata in vigore, a partire da domani, dell’ordinanza sindacale che ho firmato nelle scorse ore, i contagi continuano a crescere nella nostra città Sono 57 i cittadini risultati positivi oggi al Covid-19, a fronte di 9 cittadini ufficialmente guariti.

Ho deciso di adottare misure più restrittive, a partire dalla chiusura della villa comunale, per provare a limitare questo incremento dei contagi, che diventa sempre più preoccupante di ora in ora. Le mezze misure assunte dal Governo non hanno aiutato ad abbassare questi numeri.