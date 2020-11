Carnevale di Maiori: era il 1987 quando il gruppo “Pazzi” realizzò per Maradona il carro “Corsa allo scudetto”

Maiori (Costiera amalfitana). “Addio Diego…la tua arte è stata l’emblema di un popolo alla continua ricerca di riscatto”, così il gruppo Fb Carnevale di Maiori celebra il ricordo di Maradona postando la foto del “Carro: corsa allo scudetto, 1987” realizzato dal Gruppo “Pazzi“. Era il febbraio del 1987 e la speranza era molto. Il 10 maggio poi avvenne il miracolo: il Napoli con Maradona vinse davvero lo scudetto.

A causa del covid il Carnevale di Maiori non potrà tenersi nel 2021 così come è stato fatto negli ultimi anni. “Il 1 novembre era la data in cui venivano presentati i bozzetti, della curiosità della reazione della gente a quanto proposto ma anche il “gong” per l’inizio della costruzione delle nuove opere per i carristi e delle ricerche per i gruppi coreografici di vestiti e musiche. In questo anno sabbatico lavoreremo, con l’amministrazione comunale, alla risoluzione delle criticità croniche della nostra manifestazione e saremmo davvero felici se l’amministrazione comunale destinasse parte del contributo annuale per la realizzazione dei carri allegorici all’adeguamento del parco giochi del lungomare per far sì che i bimbi in un periodo storico difficilissimo possano godere di un caldo raggio di sole e speranza. Torneremo e sarà bellissimo…” – leggiamo sempre su Fb.