Carabinieri a Positano a guardia del confine, decine di multe a centauri e ciclisti. Una giornata di sole e tanti sono arrivati nella perla della Costiera amalfitana da Sorrento e dalla Penisola Sorrentina, ma dalla provincia di Napoli a Salerno non si può circolare per disposizione della Regione Campania guidata da De Luca. Sono scattati verbali da 400 euro cadauno per i trasgressori del divieto previsto per le norme di contenimento del coronavirus Covid-19 che gli uomini dell’Arma di Positano hanno fatto rispettare.