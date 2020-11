Capri, una crociata anti-mozziconi: «Più sanzioni per gli incivili». Combattere “il littering per una Capri green”. A lanciare la campagna contro la cattiva abitudine di gettare i mozziconi di sigarette per strada è il blog “La voce di Capri” che ha voluto rimarcare l’inciviltà dei fumatori che pur avendo disponibilità di numerosi “posacenere” pubblici installati lungo le principali vie del centro e altrettanti in ferro, complementari ai cestini dei rifiuti, in tutte le strade, zone alte dell’isola comprese, continuano a “ciccare” a terra o addirittura si liberano del loro rifiuto quando è ancora acceso “lasciandolo” in strada.

Da “La voce di Capri” suggeriscono di «prendere esempio da Sorrento che nello scorso luglio ha aderito alla campagna di sensibilizzazione “Piccoli gesti grandi crimini” contro l’abbandono dei mozziconi di sigarette. A Capri sono stati installati posacenere pubblici ed emanata una specifica ordinanza comunale obbligando attività di “flusso pubblico” a disporre ulteriori posacenere da strada all’esterno».

Fonte Metropolis