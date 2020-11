Capri, nuova commissione: in corsa 24 candidati. Consiglio comunale a Capri per la nuova commissione locale per il paesaggio. È stato convocato per dopodomani alla “Sala Luigi Pollio” del Palazzo dei Congressi di Capri una seduta monotematica di civico consesso che si occuperà della nomina dei componenti della commissione per il paesaggio, per la quale è stato anche approvato il regolamento.

Ventiquattro gli aspiranti membri, tra tecnici e cittadini, tutti con il requisito dell’esperienza nel campo ambientale e artistico, cinque dei quali saranno nominati, per un incarico di tre anni, rinnovabili per non più di due volte consecutive. Ad avanzare candidatura sono gli ingegneri Costantino Cerrotta, Giovanni De Martino, Giuseppe Aprea, Marco Aprea, gli architetti Massimo Esposito, Alfonso Tizzano, Daniele Longobardi, Raffaella Spinello (anche ingegnere), Maria Stabile, Loris Gerardo Russo, Crescenzo Mariniello, Giulia Palmari, Livio Carlo Talamona, Gianvito Conte, Raffaele Di Tommaso, i geometri Gennaro Della Rocca, Mariano Pollio Benvenuto, Giovanni Margiotti, Sergio Federico, Salvatore Salvia e Vincenzo De Gennaro, Giovanni Albanese, Giovanni Barbato, Luigi Lembo. A completare l’organismo saranno il presidente della commissione ed il responsabile di settore delegato alla firma, chiamati a valutare i provvedimenti ed emettere i titoli autorizzativi per i lavori approvati.

Fonte Metropolis