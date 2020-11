Capri isolata a causa del maltempo, sospese tutti i collegamenti con la terraferma. La Protezione civile della Regione Campania ha prorogato l’avviso di allerta meteo per vento forte o molto forte con conseguente mare agitato fino alle 18 di domenica sera. Si prevedono correnti da nord-est che potrebbero generare raffiche di vento sull’intero territorio regionale e possibili mareggiate lungo le coste esposte. Si raccomanda alle autorità competenti di mantenere attive tutte le misure atte a contrastare e prevenire i fenomeni attesi, in linea con i rispettivi piani comunali di protezione civile e con particolare attenzione al monitoraggio del verde pubblico e delle strutture esposte alle sollecitazioni dei venti e del moto ondoso.

Intanto Capri risulta isolata per il maltempo. Le forti raffiche di vento di grecale che hanno iniziato a investire l’isola nella prima mattinata hanno costretto -dopo la prima corsa di aliscafo per Napoli delle ore 6.50 e la successiva in senso inverso – allo stop completo dei collegamenti marittimi sia per le navi veloci che per i maxi-traghetti della Caremar. Tutte sospese, dunque, le corse con la terraferma, sia per Napoli che per Sorrento. I dati della Capitaneria di Porto di Capri hanno rilevato che il vento ha raggiunto una potenza pari a trentacinque-quaranta nodi, di circa cinquanta chilometri orari impedendo la sicurezza della navigazione. La situazione potrebbe normalizzarsi se le condizioni meteo marine dovessero migliorare nel tardo pomeriggio.

Fonte Il Mattino