Capri in lutto per la perdita di Vittorio Fiorentino. Forte la tristezza che affligge l’isola di Capri da ieri, per la scomparsa, all’età di 55 anni, di Vittorio Fiorentino, per tutti Vittorio “Vallanzasca”. Uomo dalla grande intelligenza, aveva per molto tempo lavorato all’estero, per poi tornare nella sua Capri. Presenza fissa su una panchina della Piazzetta, sulla quale trascorreva ore, improvvisamente nel corso della giornata di ieri il suo cuore ha cessato di battere.

Grande, dunque, la tristezza dei cittadini isolani, che tramite centinaio di ricordi ed aneddoti pubblicati sui social network hanno voluto rendergli omaggio, sottolineando il loro affetto nei confronti di Vittorio.