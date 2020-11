Candidatura all’UNESCO della SCUOLA MEDICA SALERNITANA

Hanno siglato il protocollo il sindaco di Salerno (Ente capofila), Vincenzo Napoli, la soprintendente Francesca Casule, il rettore dell’Università di Salerno, Vincenzo Loia, il presidente della Fondazione Scuola Medica Salernitana, Corrado Liguori. Le quattro Istituzioni unite per sostenere, con il coinvolgimento di tutta la cittadinanza attiva nel mondo culturale salernitano, la candidatura a Patrimonio dell’Umanità della Scuola Medica Salernitana che, nata nel IX secolo a Salerno, è stata la prima e più importante istituzione dell’Europa Occidentale per l’insegnamento della medicina e della botanica nel Medioevo configurandosi così come l’antesignana delle moderne università, e come tale meritevole di un riconoscimento così importante finalizzato alla tutela e trasmissione dei suoi insegnamenti e della sua storia alle future generazioni di tutto il mondo.