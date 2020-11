Campilongo:” Puteolana? Magari!”

Arriva l’ufficialità da parte di Emanuele Casapulla. Finisce la sua gestione e comincia, per la gioia dei tifosi, una nuova era con Adamo Guarino a capo della società flegrea. Già a lavoro il nuovo staff dirigenziale, seppure devono ancora essere comunicati i nomi di coloro che dovranno occupare i vari ruoli societari. A quanto sembra, però, sarà Massimo Cavaliere il nuovo direttore sportivo, mentre sembrerebbe già sicuro il ritorno anche di Dino Nardiello presumibilmente come direttore generale.

Nonostante l’organigramma sia ancora da ufficializzare, il sodalizio frattese sta lavorando per trovare il giusto uomo da mettere sulla panchina dei granata. C’è una salvezza da raggiungere e conquistare, ma il progetto Guarino sembrerebbe puntare più in alto. Tra i nomi degli allenatori spicca quello di Salvatore Campilongo: “Ci sono stati contatti -ammette il tecnico ex Savoia alla nostra redazione- C’è stato un discorso preliminare, ma è chiaro che ho messo le cose in tavola. Io lavoro con il mio staff essendo un allenatore professionista. Lascio la porta aperta, l’ultima parola a questo punto spetta alla società. Se c0è un progetto biennale e importante e serio non avrei problemi a tornare a Pozzuoli, piazza a cui sono molto legato avendoci giocato nell’87”.