Campania zona rossa, ultimo assalto alla Cartiera a Pompei prima del lockdown. Oggi corsa all’acquisto delle provviste. Una psicosi collettiva è scattata nelle scorse ore a Pompei, dove una lunga file di persone si è assiepata all’esterno del supermarket del centro commerciale La Cartiera. A mettersi in coda sono stati circa 50 clienti che temevano di non potersi spostare più da un Comune all’altro per andare al negozio preferito, o comunque ritenevano di dovere fare scorte di derrate alimentari in vista del lockdown che scatterà fra 24 ore.

Una vicenda che si ripete con le stesse dinamiche del primo lockdown primaverile, quando la fila fuori ai supermercati divenne l’immagine emblematica della notte antecedente alla clausura. Eppure i negozi di generi alimentari e beni di prima necessità saranno tra i pochi a restare aperti con l’applicazione della zona rossa. E gli accessi saranno contingentati proprio per evitare assembramenti e file, in cui il rischio di veicolare il contagio è decisamente elevato.