Campania zona rossa, ecco il piano per riaprire le scuole lunedì 23 novembre: via allo screening di massa per docenti e alunni.

Campania zona rossa ma scuole chiuse. Almeno fino al 23 novembre. L’obiettivo del governatore Vincenzo De Luca, infatti, è riaprire asili, elementari e prima media lunedì 23 novembre. Tra oggi e domani, dunque, una nuova ordinanza dell’unità di crisi regionale prorogherà la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado ma contemporamente dovrebbe partire uno screening a tappeto nelle scuole dell’infanzia e nella scuola primaria fino alla prima media con test antigenici per gli alunni e tutto il personale docente e amministrativo. L’obiettivo è riaprire lunedì 23 novembre dopo avere isolato eventuali casi di positività.

Fonte Il Mattino