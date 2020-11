Campania: l’elenco completo dei laboratori privati accreditati per tampone molecolare

Emergenza Covid. Visto il numero di contagi in perenne aumento, non solo in Campania ma in tutta l’Italia, si è stabilito che il tampone molecolare può essere effettuato anche in alcuni laboratori privati accreditati dall’Asl. Nel caso in cui i cittadini risulteranno positivi al test, saranno poi presi in carico dall’azienda sanitaria locale di competenza.

Tale decisione è stata presa per velocizzare i tempi di attesa del tampone per chi è in isolamento e aspetta l’esito. A tal proposito, ogni regione è tenuta a pubblicare l’elenco dei laboratori accreditati.

Ecco la comunicazione della Regione Campania. “Si pubblica l’elenco dei laboratori privati accreditati autorizzati ad effettuare test molecolari per SARS CoV-2 e che hanno richiesto l’abilitazione al caricamento nella piattaforma regionale Sinfonia – Web APP Test e Tamponi. L’elenco sarà aggiornato ogni qualvolta ulteriori laboratori privati accreditati in possesso dei requisiti faranno espressa richiesta di credenziali”.

Cliccando qui è possibile vedere la lista completa aggiornata al 30 ottobre 2020