Campania, il report covid del 12 novembre: 3019 nuovi contagi, il 13% ha sintomi

L’Unità di Crisi della Regione Campania ha appena reso noto il bollettino dei contagi delle ultime 24 ore in Campania, tramite comunicazione del Governatore Vincenzo De Luca. A pochi giorni dall’istituzione della zona rossa in regione, la Campania segna 3019 contagi – con migliaia di test in meno rispetto a ieri -, oltre a 19 decessi e una percentuale dei sintomatici in aumento, si parla del 13 %.

COVID-19, IL BOLLETTINO ORDINARIO DELL’UNITÀ DI CRISI DELLA REGIONE CAMPANIA Questo il bollettino di oggi: Positivi del giorno: 3.019

di cui:

Asintomatici: 2.604

Sintomatici: 415

Tamponi del giorno: 16.178 Totale positivi: 118.285

Totale tamponi: 1.308.480 Deceduti: 19

Totale deceduti: 1.085 Guariti: 1.788

Totale guariti: 24.474 Report posti letto su base regionale: Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656

Posti letto di terapia intensiva occupati: 201

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (*)

Posti letto di degenza occupati: 2.236 * Posti letto Covid e Offerta privata