Campania il Covid fa meno vittime di tutta Italia I numeri rivelano che il Covid fa meno vittime. In Campania – come titola il quotidiano “il mattino” – si registra il tasso di mortalità più basso di tutta Italia. Il dato emerge dal tasso di decessi per mille contagiati: sono 6,4 in Campania che sta in coda alla classifica delle regioni con il miglior dato contro i 26,5 in Valle D’Aosta, il peggiore. In mezzo tutte le altre regioni per una media nazionale di 11,8 morti per mille contagiati.