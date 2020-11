Campania, è lotta dura al “colpo di fuoco” delle pomacee: batterio Erwinia amylovora insediato nei comuni di Agerola e Scala. Il Servizio fitosanitario della Regione Campania ha stabilito che il batterio Erwinia amylovora, agente del colpo di fuoco batterico delle pomacee è stabilmente insediato e pertanto non più eradicabile nei comuni di Agerola (Napoli) e Scala (Salerno), territori a cavallo tra le costiere di Sorrento e Amalfi. Tanto è contenuto nel Decreto n 148 del 9 novembre 2020 firmato dalla dirigente Daniela Carella, e con il quale è stata definita anche l’area cuscinetto.

Regione Campania ha riformulato le zone protetta, indenne e cuscinetto in base al Decreto ministeriale 13 agosto 2020 che ha stabilito i “Criteri per il mantenimento di aree indenni per l’organismo nocivo Erwinia amylovora agente del colpo di fuoco batterico delle pomacee nel territorio della Repubblica italiana”.

L’Erwinia amylovora è classificato del Regolamento di esecuzione (Ue) 2019/2072 come organismo nocivo da quarantena rilevante per le zone protette, mentre per il restante territorio è classificato come organismo nocivo regolamentato non da quarantena per le piante da impianto.

La demarcazione delle zone

Pertanto sarà considerata indenne l’area del territorio regionale dove non è stata riscontrata la presenza dell’organismo specificato sulla base di indagini ufficiali. Tale area coincide con l‘intero territorio regionale ad eccezione dei territori dei comuni di Agerola e Scala. L’area indenne coincide poi con la zona protetta, come disposto dall’articolo 32 del Regolamento (Ue) 2016/2031.

Infine, sono state definite:

Zona cuscinetto – posta dentro la zona indenne e protetta – e che circonda i comuni di Agerola e Scala. In zona cuscinetto ricadono i territori dei seguenti comuni: Praiano , Amalfi , Ravello , Furore , Conca dei Marini , Atrani , Minori , Maiori , Tramonti , Corbara , Lettere , Gragnano , Pimonte , Vico Equense e Positano .

Zone di sicurezza le aree aventi un raggio di almeno 500 metri attorno alle piante specificate risultate infette, attualmente presenti in numerosi focolai puntiformi all'interno dei territori comunali di Agerola e Scala.

Le misure di contenimento

Al fine di contenere l’infezione vengono adottate le seguenti misure:

Saranno eseguite sistematiche ispezioni nelle zone di sicurezza da effettuare almeno due volte all’anno, una volta nel periodo da maggio ad agosto ed una volta nel periodo da agosto a novembre, per accertare la presenza di sintomi visivi dell’organismo specificato.

Nella zona cuscinetto è l’obbligatoria per chiunque ne abbia conoscenza la denuncia dei casi sospetti al Servizio fitosanitario regionale.

Le piante gravemente compromesse devono essere estirpate e per le altre è fatto obbligo il taglio a 70 centimetri al di sotto del sintomo e la tempestiva bruciatura sul posto dei residui vegetali.

E’ stata altresì disposta la revoca d’ufficio di eventuali autorizzazioni all’uso del passaporto delle piante per zone protette emesse nei confronti di produttori o commercianti di specie ospiti di Erwinia amylovora operanti nei territori dei comuni di Agerola e di Scala.