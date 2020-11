Campania: domani ultimo giorno per mare e passeggiate, da domenica tutti chiusi in casa. Il video a Positano. Oramai dopo tanti falsi annunci è certo, anche la Campania è zona rossa, quindi non solo il divieto fra province, come fra Salerno e Napoli, ma la mobilità sarà vietata da comune a comune e anche all’interno dello stesso Comune. QUINDI NON SI PUO’ STARE IN STRADA SENZA MOTIVO. Il Ministro della Salute Roberto Speranza firmerà in serata una nuova ordinanza che andrà in vigore a partire da domenica 15 Novembre. Passano in area rossa le regioni Campania e Toscana. Passano in area arancione le regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia e Marche.

Domani, dunque, sarà l’ultimo giorno disponibile per i cittadini della Campania per recarsi in spiaggia o a fare passeggiate. Da domenica non si potrà più circolare per le strade, neanche del proprio comune di residenza, salvo motivi di comprovata necessità, lavoro e salute. Inoltre, tornerà l’autocertificazione. Proprio come a marzo.