Regione Campania. Oggi il presidente Vincenzo De Luca ha parlato in occasione del consiglio regionale. Molti i temi affrontati. Innanzitutto, ha detto De Luca, ci vuole una digitalizzazione di tutti i servizi. Una necessità in questo periodo di emergenza sanitaria. “Dobbiamo recuperare quello che non abbiamo fatto negli anni precedenti”.

Con la digitalizzazione si possono creare nuove opportunità di lavoro. Il presupposto per realizzare questo progetto è il problema delle risorse. Decisivo l’arrivo dei fondi europei. De Luca ha poi presentato le linee programmatiche per i prossimi 5 anni di governo.