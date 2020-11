Campania da oggi zona rossa, ecco cosa cambia. A Messa si può

Da oggi la Campania è zona rossa. Di seguito pubblichiamo l’elenco delle prescrizioni e le attività che sono consentite. Non ci si può spostare senza motivo neanche dentro la propria città o comune, ma a Messa si può andare e in apertura vedete l’autocertificazione per andare in Chiesa a Positano in Costiera amalfitana

Spostamenti

Ci si può spostare all’interno della regione per “comprovate esigenze” vale a dire per motivi di lavoro, salute ed emergenze

Si può entrare o uscire dalla regione rossa per “comprovate esigenze” vale a dire per motivi di lavoro, salute ed emergenze

Ci si può spostare all’interno della Regione rossa ma anche fuori per assistere una persona malata

Ci si può spostare con autocertificazione (per scaricarla clicca qui)

Si può accompagnare una persona non convivente in auto, facendola sedere sul sedile posteriore e con la mascherina in volto.

Commercio al dettaglio

Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande (ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimenti vari)

Commercio al dettaglio di prodotti surgelati

Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici

Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2), ivi inclusi gli esercizi specializzati nella vendita di sigarette elettroniche e liquidi da inalazione

Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati

Commercio al dettaglio di apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)

Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiali da costruzione (incluse ceramiche e piastrelle) in esercizi specializzati

Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari

Commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l’agricoltura e per il giardinaggio

Commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione e sistemi di sicurezza in esercizi specializzati

Commercio al dettaglio di libri in esercizi specializzati

Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici

Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio

Commercio al dettaglio di confezioni e calzature per bambini e neonati

Commercio al dettaglio di biancheria personale

Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero in esercizi specializzati

Commercio di autoveicoli, motocicli e relative parti ed accessori

Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli in esercizi specializzati

Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati (farmacie e altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica)

Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati

Commercio al dettaglio di cosmetici, di articoli di profumeria e di erboristeria in esercizi specializzati

Commercio al dettaglio di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti

Commercio al dettaglio di animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati

Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia

Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento

Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini

Commercio al dettaglio di articoli funerari e cimiteriali

Commercio al dettaglio ambulante di: prodotti alimentari e bevande; ortofrutticoli; ittici; carne; fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti; profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti; biancheria; confezioni e calzature per bambini e neonati

Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet, per televisione, per corrispondenza, radio, telefono

Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici

Servizi per la persona

Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia

Attività delle lavanderie industriali

Altre lavanderie, tintorie

Servizi di pompe funebri e attività connesse

Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere

Istruzione (ricordiamo che in Campania, per effetto di un’ordinanza del governatore Vincenzo De Luca, le scuole di ogni ordine e grado sono chiuse ancora fino al 24 novembre quando riapriranno, però, solo gli asili e le prime elementari)

Gli asili nido, le scuole dell’infanzia e le scuole elementari restano aperte le scuole medie restano aperte per consentire la presenza degli alunni di prima media.

Restano in presenza laboratori e attività di alunni con disabilità e bisogni educativi speciali

Sport e attività motoria

Si può fare attività sportiva ma «esclusivamente all’aperto e in forma individuale» comoda esempio andare a correre, in bici o fare una passeggiata da soli e «in prossimità della propria abitazione»

Sono consentite le competizioni di livello nazionale

Ristoro nei locali

Restano attivi i servizi di mense e catering continuativo

Si può ordinare cibo e bevande e domicilio

Si può comprare cibo o bevande da asporto fino alle 22 ma con il divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze del locale