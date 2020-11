CAMPANIA, ANAS: INTERDETTO AI MEZZI PESANTI UN TRATTO DELLA STRADA STATALE 19/TER “AULETTESE”, A CAGGIANO, IN PROVINCIA DI SALERNO

provvedimento disposto da Anas – a partire dalla prossima settimana – a seguito di un’ispezione eseguita nell’ambito dei controlli periodici delle proprie infrastrutture;

deviazioni, per i mezzi superiori alle 3,5 tonnellate, concordate con le Forze dell’Ordine locali;

nelle more dell’esecuzione di interventi di manutenzione programmata

Lungo la strada statale 19/Ter “Aulettese” sarà interdetto al transito, esclusivamente ai mezzi con massa superiore alle 3,5 tonnellate, il tratto dell’arteria viaria tra il km 8,570 ed il km 11,000, nel territorio comunale di Caggiano, in provincia di Salerno.

Per attuare il provvedimento (già comunicato agli Enti Locali) che sarà in vigore a partire da lunedì 23 novembre, si sta provvedendo all’installazione della apposita segnaletica in loco; la limitazione è stata disposta da Anas a seguito di un’ispezione eseguita nell’ambito dei controlli periodici delle proprie infrastrutture, che hanno evidenziato la necessità di accelerare l’esecuzione di alcuni interventi di manutenzione, già precedentemente programmati da Anas, per i quali sono in corso le attività propedeutiche alla progettazione.

Nel dettaglio, i lavori interesseranno i viadotti ‘Calibri’, ‘Massavetere’ e ‘Ficarola’.

I percorsi alternativi, per i veicoli con massa superiore alle 3,5 tonnellate, sono stati condivisi con le Forze dell’Ordine locali come segue:

per i veicoli provenienti da nord, con direzione Polla, deviazione in corrispondenza del km 5,850 della SS19/Ter, prosieguo sulla SR94A ed SS19 “delle Calabrie” con rientro al km 54,036, nel territorio comunale di Polla; per i veicoli provenienti da sud, con direzione Buccino, deviazione in corrispondenza del km 54,036 della SS19 “delle Calabrie”, prosieguo sulla SR94A, con rientro al km 5,850 della SS19/Ter “Dorsale Aulettese”, nel territorio comunale di Auletta.

La strada statale 19/Ter “Aulettese” è rientrata sotto la gestione di Anas alla fine del 2018, in attuazione a quanto disposto da specifico Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.