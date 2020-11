Campania, Anas: attivo il senso unico alternato lungo il viadotto al km 12,500 della SS369 “Appulo Fortorina”, Benevento

CAMPANIA, ANAS: ATTIVO IL SENSO UNICO ALTERNATO LUNGO IL VIADOTTO AL KM 12,500 DELLA STRADA STATALE 369 “APPULO FORTORINA”, IN PROVINCIA DI BENEVENTO

in fase di progettazione l’intervento di manutenzione programmata su tre opere d’arte

E’ attivo a partire da questa mattina lungo la strada statale 369 “Appulo Fortorina” il senso unico alternato, in corrispondenza del viadotto situato al km 12,500, nel territorio comunale di San Bartolomeo in Galdo, in provincia di Benevento.

Il provvedimento – disposto con specifica Ordinanza emanata da Anas – è entrato in vigore tra il km 12,500 ed il km 12,700, nelle more dell’esecuzione di un intervento di manutenzione programmata su tre opere d’arte situate lungo il tracciato, per il quale è già in corso la redazione della progettazione.

La conclusione dell’iter di progettazione – per la quale attualmente si stanno eseguendo una serie di verifiche ed indagini preliminari – è prevista prima della prossima primavera.

All’approssimarsi delle aree di cantiere vige il limite di 30 km/h ed il divieto di sorpasso per tutte le categorie di veicoli.

La strada statale 369 “Appulo Fortorina” rientra tra le arterie viarie entrate a far parte della competenza di Anas dalla fine del 2018, in attuazione a quanto disposto da specifico Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.