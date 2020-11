CAMPANIA, ANAS: AL VIA I LAVORI DI NUOVA PAVIMENTAZIONE SULLE PRINCIPALI ARTERIE STRADALI IN PROVINCIA DI BENEVENTO

interventi per un investimento complessivo di 3,5 milioni di euro;

le attività interesseranno il Raccordo Autostradale 9 “di Benevento”, la SS752 “Tangenziale Ovest di Benevento” e la SS372 “Telesina”

Al via l’intervento di manutenzione programmata per la nuova pavimentazione lungo le principali arterie stradali situate in provincia di Benevento; Anas, infatti, ha consegnato oggi i lavori all’impresa Romar S.r.l. con sede in Cesinali, in provincia (AV).

Nel dettaglio, le lavorazioni interesseranno il Raccordo Autostradale 9 “di Benevento” e la SS752 “Tangenziale Ovest di Benevento” per l’intera estensione dei rispettivi tracciati che verranno interamente ripavimentati, ad esclusione degli svincoli che non necessitano di interventi nel breve periodo.

Le attività interesseranno anche la SS372 “Telesina”, in tratti saltuari dal km 71,140 al km 61,000, ovvero nel tratto a doppia carreggiata; le attività verranno eseguite mediante l’istituzione del restringimento della carreggiata o del senso unico alternato.

L’investimento complessivo degli interventi è di 3,5 milioni di euro.

Il concreto avvio delle attività è fissato per la prima decade del mese di novembre, con ultimazione prevista entro la prossima primavera, salvo condizioni meteo avverse.