Calendario coi gatti e cani , l’idea virale di SOS Animali ODV che viene da Positano. La perla della Costiera amalfitana si distingue non solo in bellezza, ma in solidarietà. Cani, gatti, accolti, accuditi, dati in adozione, cibati, curati, sterilizzati, ci vuole tanto lavoro, ma anche spese. In questo anno segnato dal coronavirus Covid-19 sono nate anche delle perle, come “Positano SOS Animali ODV” fondata questa estate da un gruppo di volontarie da sempre impegnate nell’aiuto ai nostri amici animali. Le abbiamo viste personalmente e intervistate, le conosciamo tutte e sappiamo del loro impegno ultradecennale ora concretizzato in un gruppo che ha uno spazio nell’ex scuola elementare in Via Pasitea. Aiutiamoli

Per il calendario e informazioni per Whatsapp a +39 3349800729 per mail positanososanimali.odv@gmail.com

Account Paypal per donazioni: https://www.paypal.com/paypalme/positanososanimali

Nel link diretta sopra il video virale sul calendario che vi porta alla pagina facebook dell’associazione

Qui l’intervista di Positanonewsa alla Presidente Lara Capraro