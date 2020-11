Caldoro si scaglia contro De Luca:” Pensavano che era uno sceriffo invece…!”

Il candidato del centro destra alla poltrona di governatore della Campania attacca senza misure Il governatore De Luca a TG4. al riguardo dell’emergenza covid 19 che si sta diffondendo in Campania e che ha costretto il governo a trasformare la regione da zona gialla a zona rossa. Ecco le sue dure parole

I campani credevano di avere un eroe invece era solo un cantastorie. La situazione è fuori controllo. Sia dal punto di vista sanitario perché sono stati raccontati numeri da Baviera. Invece i numeri della pandemia in Campania erano finti. Poi sono venuti qua e hanno visto un’emergenza totale. La vicenda sanitaria è una grave emergenza in Campania. Il video del Caldarelli è agghiacciante. E’ intollerabile questa situazione. Le ha ricordato le bombole d’ossigeno. Non c’è nessuno controllo sanitario e sociale. Ho tante perplessità sul governo. Comunque ti prendi gli aiuti del governo. Vai solo in tv ad attaccare tutti. I nostri veri eroi sono q gli operatori sanitari non il finto sceriffo che sta li a lottare senza mezzi.