Calcio, Tomasz Kupisz in relax a Positano

Positano è una meta turistica durante tutto l’anno! Quest’oggi a calpestare il suolo della meravigliosa cittadina costiera è stato Tomasz Kupisz, centrocampista laterale destro della Salernitana che ha approfittato di una bella giornata di sole e, probablimente di riposo, per passeggiare per le stradine di Positano. Rilassato e sereno il giocatore ha commentato la difficile trasferta di Ferrara con queste parole: “Sono molto dispiaciuto per la sconfitta con la Spal, abbiamo incappato in una serata negativa per tutto il team, abbiamo giocato con poca cattiveria ma ci rifaremo alla prossima!”. Polacco, classe 1990, Kupisz ha vestito diverse maglie in Italia tra cui quella del Bari, del Trapani, del Livono, dell’Ascoli e della Cittadella.