Stasera andrà in scena la terza giornata del campionato eSerieD, il team rossonero affronterà la Virtus Ciserano Bergamo reduce dalla sconfitta contro il Fasano. Tutti i player della eSerieD scenderanno in campo con la maglia numero 10, gesto d’affetto per ricordare Diego Armando Maradona genio assoluto del rettango verde.